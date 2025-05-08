Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям.

«Жилые зоны — это зоны, где обеспечены тишина и безопасность. При управлении транспортным средством в жилой зоне эксплуатация двигателя на высоких оборотах или прослушивание громкой музыки в автомобиле не соответствует общепринятым нормам поведения и оказывает серьезное негативное воздействие на гармонию окружающей среды.

Не следует забывать, что эти зоны предназначены не только для движения транспорта, но и для повседневной деятельности и отдыха людей. Здесь спят младенцы, отдыхают пожилые люди, а семьи хотят тишины.

Тихое и дисциплинированное вождение является проявлением социальной ответственности. От каждого водителя ожидается соблюдение не только правил дорожного движения, но и социальных норм поведения.

Главное управление государственной дорожной полиции в очередной раз призывает водителей уважать тишину и учитывать общественное удобство» — говорится в сообщении.