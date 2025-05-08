Президент России Владимир Путин в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца встретил председателя КНР Си Цзиньпина, который находится в Москве с визитом, передает ТАСС.

В рамках церемонии официальной встречи Путин встретил гостя в центре Георгиевского зала, где установлены флаги России и Китая. Пожав друг другу руки, лидеры в присутствии делегаций выслушали государственные гимны своих стран.

Путин заявил, что будет рад посетить Китай с визитом на празднование юбилея победы над милитаристской Японией. Правительства России и Китая работают над реализацией всего массива двусторонних договоренностей, заявил Путин.