Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провёл встречу с вице-премьером, министром иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Буй Тхань Шоном.

Как сообщили в МИД, на встрече были обсуждены перспективы развития стратегического партнёрства между Азербайджаном и Вьетнамом, будущее двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также вопросы региональной и международной безопасности.

Было подчеркнуто значение взаимных визитов и контактов между странами, в частности государственного визита генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама в Азербайджан, принятия Совместного заявления о стратегическом партнёрстве между Азербайджаном и Вьетнамом в рамках этого визита для повестки двустороннего сотрудничества.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.