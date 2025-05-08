В одном из жилых домов в Гяндже выявлено незаконное производство поддельных алкогольных напитков.

Рейд был проведен сотрудниками Агентства продовольственной безопасности и полиции города на основании полученной информации, сообщает Report.

Проверка прошла в доме жительницы Эсмер Фитури на улице М.Э.Сабира.

В ходе осмотра установлено, что в бутылки с различными товарными наименованиями вручную разливались поддельные спиртные напитки. Изъяты десятки бутылок под брендами «Banketnaya Yubiley», «Organic Line», «Banketnaya», «Старый Доктор», а также пластиковая емкость с 25 литрами водно-спиртовой смеси и упаковочные материалы.

По факту проводятся лабораторные исследования и необходимые меры в рамках законодательства.