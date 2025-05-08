Работы на освобожденных территориях ведутся ускоренными темпами.

Об этом заявил глава исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов на мероприятии, посвященном 102-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева, и на церемонии открытия нового корпуса административного здания прокуратуры Баку, передает Report.

Он отметил, что в Баку и в других регионах проводятся различные реформы.

«В то же время в столице и других регионах идет развитие, проводятся реформы. В других постсоветских странах наблюдается застой, но у нас развитие идет быстрыми темпами. Уровень жизни в Азербайджане высокий. Сегодня мы можем сравнить себя с Францией. Однако в настоящее время мы намного опережаем постсоветские страны. Хоть мы и маленькая страна, но с нашим мнением считаются», — отметил Эльдар Азизов.