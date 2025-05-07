Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита провела встречу с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном.

Согласно информации парламента Азербайджана, Мухаммед бин Заид Аль Нахайян выразил уверенность, что этот визит внесет вклад в дальнейшее расширение межпарламентских связей.

Спикер Сахиба Гафарова поблагодарила за оказанное высокое гостеприимство и передала приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева. Президент Шейх Мухаммед бин Заед Аль Нахян попросил передать и его приветствия президенту Ильхаму Алиеву.

Стороны отметили наличие тесного сотрудничества между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами в политической, экономической и других сферах, а также обращено внимание на широкие возможности для дальнейшего расширения этих связей.

Было сказано, что активный политический диалог и регулярные контакты между главами государств играют очень важную роль в развитии сотрудничества. Последовательная реализация государственными структурами стратегических направлений, определенных нашими главами государств, позволила развивать наши связи в различных областях, и отношения между нашими странами поднялись на уровень стратегического партнерства, вступив в качественно новый этап. Стороны указали на то, что под успешным руководством лидеров стран наши государства и народы достигли больших успехов.

На встрече было выражено удовлетворение развитием отношений между нашими парламентами как важного направления сотрудничества между нашими государствами. Спикер Сахиба Гафарова, заявив, что этот визит является ее первым визитом в Объединенные Арабские Эмираты в качестве председателя Милли Меджлиса, рассказала о переговорах, проведенных в рамках визита. Она подчеркнула важность Меморандума о взаимопонимании между Милли Меджлисом Азербайджана и Федеральным Национальным Советом Объединенных Арабских Эмиратов, подписанного вчера, указав на то, что этот документ позволит еще больше расширить сотрудничество между сторонами.

Также было сказано, что наши парламенты успешно сотрудничают как на двусторонней основе, так и в международных парламентских организациях. Члены наших парламентов поддерживают тесные связи и поддерживают друг друга в таких организациях, как Межпарламентский союз, ПАЧЭС, Азиатская парламентская ассамблея, особенно в Парламентской сети Движения неприсоединения, созданной по инициативе Президента Азербайджана.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов указал на важное место связей между парламентами в системе межгосударственных отношений. Было сказано, что углубление сотрудничества в этой области служит дальнейшему сближению наших народов.

В ходе беседы была заявлено о важности связей в гуманитарной сфере, отмечено, что дальнейшее развитие связей в области образования, науки, культуры, продолжение культурных мероприятий на взаимной основе, связи между городами и регионами являются инициативами, которые могут еще больше сблизить наши народы.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.