7 мая с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и Генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Социалистической Республикой Вьетнам.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Лам приняли «Совместное заявление об установлении стратегического партнерства между Азербайджаном и Социалистической Республикой Вьетнам».

Затем состоялся обмен другими документами.