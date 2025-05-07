Евросоюз ежемесячно тратит €1,8 млрд на российские энергоресурсы, и это необходимо прекратить, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге.

«ЕС сегодня тратит €1,8 млрд в месяц на российские энергоресурсы. Это недопустимо и должно прекратиться», — заявила фон дер Ляйен, подчеркнув, что «отказ от российского газа необходим для поддержки Украины», передает ТАСС.

Она подчеркнула, что в 2021 году Евросоюз тратил на российские энергоресурсы €13 млрд в месяц, и пообещала, что Еврокомиссия «не позволит» странам ЕС вернуться к закупкам нефти и газа из России.