В рейтинге доверия среди украинцев нынешний президент страны Владимир Зеленский занял третье место.

Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на опрос New Image Marketing Group.

Согласно его результатам, больше всего граждане республики доверяют послу в Британии и экс-главкому ВСУ Валерию Залужному (70%), чуть меньшим доверием пользуется глава разведки Кирилл Буданов (65%). Зеленский получил 58%.

В публикации отмечается, что, если бы на этой неделе в стране были выборы главы государства, 28,9% украинцев в первом туре отдали бы голоса Зеленскому, а Залужному — 16,7%. Однако во втором туре бывший главком ВСУ обошел бы действующего лидера, получив 37% против 32%.