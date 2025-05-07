Атаки Индии на Пакистан были осуществлены с использованием французских крылатых ракет SCALP.

01:01 Пакистан приступил к операции возмездия, ответные действия против Индии уже начались — на суше и по воздуху.

00:59 В результате индийской атаки погибли по меньшей мере 3 человека, ещё 12 получили ранения.

00:58 Индия нанесла удар по мечети, внутри которой находились мирные жители. Это трусливая и позорная атака. Об этом сообщает представитель армии Пакистана.

00:55 Временное удовольствие Индии сменится непреходящим горем. Об этом говорится в сообщении армии Пакистана.

00:54 Пакистан нанёс мощный ответный ракетный удар по Индии, сообщает местное SAMAA TV со ссылкой на источники.

00:53 Последствия прилета индийской ракеты, поразившей медресе Масджид Тайяба в Мюридке, Пенджаб.



00:51 В результате варварских атак Индии погиб пакистанский ребенок, а мужчина и женщина получили тяжелые ранения.

00:41 Индия нанесла ракетные удары по трем городам Пакистана. Данное заявление озвучил гендиректор Межведомственного управления по связям с общественностью (ISPR) генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудхри.

«Трусливый враг нанес ракетные удары по трем городам Пакистана. Целями стали Бахавалпур в Пенджабе, а также два города в Азад Кашмире — Котли и Музаффарабад», — заявил он.

Он добавил, что пакистанские ВВС немедленно отреагировали на угрозу, подразделения ПВО активировали свои системы обороны и не позволили индийским самолетам проникнуть вглубь воздушного пространство Пакистана. «Вероломное нападение Индии не останется без ответа», — заявил генерал.

00:37 Пакистан закрыл своё воздушное пространство на 48 часов.

00:33 Первые чёткие кадры бомбардировки Пакистана со стороны Индии.



00:31 Силами ПВО Пакистана сбит индийский истребитель в небе над линией соприкосновения.

00:16 Индия начала атаку на Пакистан с трех точек. Об этом говорится в заявлении министра обороны Пакистана Хаваджи Асифа.

При этом множественные громкие взрывы слышны в районе города Музаффарабад (административного центра контролируемой Пакистаном части Кашмира). Информация приводится агентством Reuters со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что после серии взрывов в городе отключилось электричество. О причинах происшествия и пострадавших не сообщается.

Представитель пакистанской армии подтвердил, что Индия запустила ракеты по трем позициям в Пакистане и на территориях, находящихся под управлением Пакистана, и что Пакистан ответит «полной силой».

В это минуты Пакистан поднимает в небо истребители для удара по целям на территории Индии.

Согласно информации Минобороны Индии, ВС страны начали операцию «Синдур», нанося удары по «террористической инфраструктуре» в Пакистане и пакистанском Кашмире.





Момент удара Индии по Пакистану:



В двух приграничных районах индийского Кашмира слышны мощные обстрелы и громкие взрывы.