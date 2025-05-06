Президент США Дональд Трамп предложил непосредственно премьеру Канады Марку Карни присоединить его страну к США.

«Я считаю, что это будет огромным сокращением налогов для граждан Канады. Вы получите бесплатную армию, вы получите великолепное медицинское обслуживание и многое другое. Это даст массу преимуществ», – сказал он в присутствии Карни.

Премьер Канады в ответ заявил Трампу, что мнение канадцев о «51-м штате» никогда не изменится.

Никогда не говори «никогда». Так Трамп ответил на заявление канадского премьера Марка Карни, что его страна «не продается»

«Время покажет… Многие вещи, которые казались невозможными, в итоге стали возможными — и исключительно в дружеской атмосфере», — заявил американский президент на встрече с Карни.