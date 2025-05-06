Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев провел встречу с находящимся с визитом в Азербайджане заместителем министра иностранных дел Исламской Республики Иран, руководителем Центра политических и международных исследований МИД Ирана Саидом Хатибзаде.

Согласно информации МИД Азербайджана, стороны обменялись мнениями по вопросам, вытекающим из повестки дня азербайджано-иранского двустороннего сотрудничества после визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан 28 апреля 2025 года, а также о взаимоотношениях в рамках региональных и международных организаций.

Было отмечено, что установление контактов и сотрудничества между исследовательскими и мозговыми центрами Ирана и Азербайджана придаст дополнительный импульс двустороннему сотрудничеству и послужит повышению осведомленности общественности двух стран о различных темах.

Стороны обсудили также другие региональные и глобальные вопросы.