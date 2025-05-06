Находящаяся с визитом в Азербайджане принцесса Королевства Марокко Лалла Хасна 6 мая ознакомилась с Международным центром мугама.

Принцесса получила информацию о центре, сообщает «Азертадж».

Было сказано, что этот центр был построен по инициативе первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой и имеет особое значение среди проектов, реализуемых Фондом в целях сохранения наших национальных духовных ценностей и их широкой пропаганды в мире.

Высокую гостью проинформировали о том, что 6 апреля 2005 года президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о создании в Баку Международного центра мугама. Международный центр мугама представляет собой трехэтажное здание общей площадью 7,5 тыс. квадратных метров. Форма здания напоминает части тара – одного из древних музыкальных инструментов Азербайджана. Сданный в пользование 27 декабря 2008 года Международный центр мугама располагает концертным залом на 350 мест, клубом, рестораном на 80 мест, классными комнатами, студией звукозаписи.

Принцесса Марокко также была проинформирована о национальных музыкальных инструментах, представленных в экспозиции в фойе Международного центра мугама.