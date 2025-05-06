Азербайджан придает большое значение развитию экономических и торговых связей с Вьетнамом.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Вьетнамскому информационному агентству.

«В 2024 году объем товарооборота между двумя странами составил 223,93 млн долларов США. Несомненно, у нас есть потенциал и для дальнейшего наращивания этого показателя», — отметил глава государства, подчеркнув, что две страны взаимодействуют также в нефтяной сфере.

По словам президента Азербайджана, культурные связи между нашими странами продолжают развиваться и укрепляться через различные инициативы и проекты.

«К примеру, в 2024 году в Баку состоялся показ фильма «Создатели легенд», посвящённого героизму ваших солдат во время войны во Вьетнаме. В том же году в нашей столице прошли Дни Вьетнама по случаю 65-летия визита вьетнамского лидера Хо Ши Мина в Азербайджан», — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что Фонд Гейдара Алиева активно реализует проекты во Вьетнаме, включая строительство начальной школы в провинции Хазянг в 2018 году.

По словам Алиева, «У наших стран есть все возможности для дальнейшего развития потенциала сотрудничества в самых разных сферах».

Коснувшись торгово-экономических отношений, глава государства отметил, что сегодня есть новые возможности для сотрудничества, которые будут не только стимулировать экономический рост, но и создадут устойчивую основу для взаимовыгодных партнерств, что, в свою очередь, будет способствовать дальнейшей диверсификации экономик двух стран.