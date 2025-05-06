Состоялся телефонный разговор президента Росси Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает Кремль.

Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обменялись тёплыми поздравлениями по случаю 80-летнего юбилея Победы. Президент России передал пожелания здоровья и благополучия проживающим в Израиле ветеранам.

Была отмечена решимость двух стран отстаивать правду о событиях Второй мировой войны, противодействовать попыткам пересмотра её итогов и фальсификации истории. Подчёркнут решающий вклад Красной армии и всего советского народа в разгром нацизма. Память о героях войны, тех, кто отдал жизни ради Победы, свято чтят как в России, так и в Израиле, где 9 мая также является государственным праздником.

В ходе беседы были также рассмотрены различные аспекты ситуации в ближневосточном регионе и актуальные вопросы двусторонних отношений.