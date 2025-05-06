Глава парламента Азербайджана Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) провела встречу с председателем Федерального национального совета ОАЭ Сакром Гобашем.

Гобаш выразил уверенность, что визит С.Гафаровй внесет вклад в двусторонние межпарламентские отношения.

По его словам, его страна придает большое значение развитию отношений с Азербайджаном, и выразил удовлетворение достигнутыми результатами, особенно в области экономического сотрудничества.

Сахиба Гафарова поблагодарила за гостеприимство и отметила, что это ее первый визит в ОАЭ в качестве председателя парламента. Она отметила роль взаимных визитов и диалога на высоком уровне в укреплении стратегического партнерства.

Была отмечена значимость сотрудничества в рамках международных организаций, таких как ООН, ОИС, Движение неприсоединения. Спикер проинформировала о деятельности Парламентской сети Движения неприсоединения, и выразила признательность за участие парламентариев ОАЭ в ее мероприятиях.

Стороны указали на значимость взаимодействия между парламентами, в том числе работу групп дружбы, регулярные взаимные визиты и участие в международных мероприятиях.