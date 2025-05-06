Это я как пресс-секретарша говорю.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила председателю парламенту Армении Алену Симоняну.

«Вызывает сожаление риторика, к которой вернулся Ален Симонян. Все эти нападки, оскорбления даже не вяжутся с образом спикера парламента», — сказала представитель МИД РФ на брифинге.

«Обвинения Москвы в ведении «гибридной войны», озвученные спикером армянского парламента Аленом Симоняном, — это очередной виток какой-то агрессивной лексики, который вызывает просто недоумение», — добавила она.

«О какой гибридной войне против руководства Армении может идти речь, если она будет здесь представлена на мероприятиях. РФ и Армения проводят контакты на высшем уровне регулярно и по линии МИД. Мы только и говорим о взаимодействии и сотрудничестве… Что-то там, мне кажется, с позицией упомянутого вами спикера армянского парламента не вяжется.

Я себе не представляю ситуацию, при которой то, что он сказал с подачи чьей-то или сам, могло бы быть на самом деле. Ещё раз говорю, если бы какие-нибудь факты хотя бы кто-нибудь удосужился привести, но это уже невозможно. Это какая-то отработка западной брюссельской методички», — отметила Захарова.