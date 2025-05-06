Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели телефонный разговор.
Президент Ирана поздравил Владимира Путина и всех граждан России с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.
Путин и Пезешкиан обсудили расширение взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей России и Ирана, развитие российско-иранского сотрудничества на основе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, реализацию крупных совместных проектов в сфере транспорта и энергетики.
Президенты двух стран также условились активизировать работу по укреплению российско-иранского сотрудничества и координации на внешнеполитическом треке.
«Проведен обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, включая ход переговоров между Ираном и США при посредничестве Омана по иранской ядерной программе. Подтверждена готовность российской стороны содействовать продвижению этого диалога с целью выхода на справедливую, основанную на принципах международного права договоренность», — говорится в сообщении Кремля.
Пезешкиан поблагодарил Путина за помощь в ликвидации последствий взрыва в порту Шахид-Раджаи.
«Владимир Путин еще раз выразил искренние соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи 26 апреля. Масуд Пезешкиан, в свою очередь, поблагодарил российскую сторону за оперативное оказание помощи в ликвидации последствий этой катастрофы, отметив высокий профессионализм специалистов МЧС России», — говорится в сообщении.