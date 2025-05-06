Москва продолжает допускать все мыслимые и немыслимые ошибки в деле Азера Бадамова — депутата парламента Азербайджана, которого депортировали из России. Некий неназванный «источник» разоткровенничался с РИА «Новости»: оказывается, основанием для недопуска депутата парламента Азербайджана Азера Бадамова на территорию России стали «неоднократно допущенные депутатом Милли Меджлиса высказывания антироссийской и русофобской направленности». При этом «источник» уверял, будто бы принятые меры носят «персональный характер» и «никак не влияют на неизменный настрой российской стороны на развитие российско-азербайджанских отношений в духе стратегического партнёрства и союзничества».

Любопытная, что и говорить, «логика». Прежде всего, такой инцидент, как задержание и депортация из страны депутата парламента, который приехал не погулять по московским улицам и не полюбоваться, скажем, красотами «Золотого кольца», а направлялся через Москву в Астрахань в составе официальной делегации, требует официальных разъяснений, а не разговора журналистов с неким «неназванным источником». Более того, для этой беседы в Москве выбрали РИА «Новости», чей сайт в Азербайджане, напомним, заблокирован — в ответ на неоднократные выпады против территориальной целостности Азербайджана, интервью с представителями оккупационного режима, созданного Арменией в Ханкенди и т. д. В Первопрестольной просто не учли это обстоятельство? Или такой выбор был сделан намеренно?

Что же касается «высказываний антироссийской и русофобской направленности», то постараемся внести ясность. В феврале нынешнего года, когда в Москве были ну до ужаса раздражены тем, что Азербайджан требовал полноценного расследования катастрофы своего гражданского лайнера, сбитого российской ПВО, адекватных извинений, выплаты компенсации и наказания виновных, депутат Госдумы РФ, боксёр-профессионал Николай Валуев назвал азербайджанцев «шоблой». И в ответ на его оскорбительные и некорректные высказывания Азер Бадамов заявил: «Депутат от «Единой России» Николай Валуев назвал азербайджанцев «шоблой». Что ж, это понятие характеризует в первую очередь самого Валуева. Более того, если попытаться художественно изобразить среднестатистического представителя «шоблы», то лучше всего для этого подойдёт портрет Николая Валуева. Достаточно посмотреть на антропологический тип данного существа, чтобы понять, что это редкий экспонат тупиковой ветви эволюции, в своём развитии застрявший где-то между неандертальцем и Homo sapiens. Назначение таких, как Валуев, на должность депутата Госдумы является оскорблением принципа парламентаризма».

Но теперь, в интерпретации «источника» РИА «Новости», выясняется, что назвать азербайджанцев «шоблой» — это вполне допустимо, а ответить Валуеву на такие оскорбительные высказывания — это «русофобия», а вот развернуть члена официальной делегации на границе — всего лишь «персональные меры», которые ну никак не повлияют на «союзнические отношения».

И вот интересно: это, по мнению Москвы, «высокая дипломатия»? Или там считают, что в отношении Азербайджана и так сойдёт?

По сути дела, вместо того чтобы разблокировать ситуацию, Москва продолжает её нагнетать. И вряд ли по недомыслию и незнанию. Это modus operandi, с которым азербайджанская аудитория сталкивается уже не в первый раз. Отношения двух стран развиваются как бы вполне позитивно. Но в какой-то момент происходит «неспровоцированный инцидент» с подачи российской стороны. И вот тут Москва, вместо того чтобы попытаться разблокировать ситуацию и сбросить напряжённость, начинает демонстрировать державные обиды и пытается «воспитывать» Азербайджан. А параллельно озвучиваются советы «беречь двусторонние союзнические отношения».

Именно так, напомним, развивались события после того, как российская ПВО в полёте к городу Грозный сбила азербайджанский гражданский самолёт. У Москвы было сколько угодно возможностей с самого начала принести адекватные извинения, признать ответственность, начать прозрачное расследование и привлечь к ответственности виновных. Вместо этого мы увидели попытки запускать в информационное пространство абсурдные версии вроде «столкновения с птицами», «взрыва газового баллона» и даже «операции спецслужб НАТО». Когда в Баку стали настаивать на своём — и уже не по конфиденциальным каналам, а публично и на самом высоком уровне — Москва начала демонстрировать своё раздражение, выпустила на Азербайджан своих пропагандистов с оскорбительными заявлениями в адрес нашей страны и её руководства, наконец, устроила кампанию давления на азербайджанскую диаспору. И вот теперь Кремль совершает те же ошибки уже в истории с Азером Бадамовым.

А такие ошибки в политике не проходят бесследно. Даже если на них не реагируют публично и сразу. И самое главное: за 30 лет после распада СССР уже можно было бы понять, что с Азербайджаном язык давления и имперских обид не работает. Мы — суверенное государство. Да, Азербайджан готов к выстраиванию союзнических и добрососедских отношений с Россией. Но этот процесс должен быть взаимным. Он предполагает взаимное уважение и ответственность. И вот со стороны России, к сожалению, мы этого не увидели.