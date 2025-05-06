Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) получило от правительства Азербайджана официальное уведомление и завершает свою деятельность в стране.

Об этом заявил АПА представитель UNHCR Мэтью Солтмарш.

Он отметил, что система ООН высоко ценит 33-летнее партнёрство с правительством и народом Азербайджана и за этот период оказывала поддержку в продвижении основных приоритетов развития в стране.

«UNHCR привержено обеспечению ответственного завершения своей деятельности посредством консультаций со всеми партнёрами и донорами».

По словам Мэтью Солтмарша, ООН, как и во всех государствах-членах, продолжает активный диалог с Правительством Азербайджана с целью согласования деятельности структуры с национальными приоритетами развития страны и содействия реализации Повестки в сфере устойчивого развития на период до 2030 года.