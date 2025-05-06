В МИД Ирана заявили, что исполнение приговора по делу о нападении на посольство Азербайджана требует завершения всех процедур.

Об этом сообщил журналистам в Баку заместитель министра иностранных дел Ирана, глава Центра политических и международных исследований (IPIS) Саид Хатибзаде.

«Нападение на посольство Азербайджана стало трагическим событием. После этого инцидента как полиция, так и судебные органы провели масштабное расследование. Это был неприятный эпизод для обоих народов. Хотя это было трагическое событие, оно ещё больше сблизило два народа. Обе стороны предприняли шаги к восстановлению отношений», — заявил Хатибзаде.

По его словам, для исполнения приговора в судебной системе Ирана необходимо завершение всех предусмотренных законом процедур.

«Этот вопрос регулируется на основании особой жалобы, и посольство Азербайджана в Иране следит за ходом дела. Уверен, справедливость восторжествует, и приговор будет приведён в исполнение», — добавил он.