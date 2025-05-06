Турецкий политолог Тогрул Исмаил считает, что отношения между Анкарой и Тель-Авивом имеют перспективу нормализоваться, если премьер Израиля Биньямин Нетаньяху откажется от агрессивной политики.

Об этом эксперт сказал в беседе с Minval.az, комментируя отмену запланированного ранее визита в Азербайджан главы израильского правительства, приезд в мае президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и посреднические усилия Баку между сторонами.

«Посредническая роль — это всегда сложно. У Азербайджана хорошие отношения с обеими сторонами. Азербайджан и Турция являются союзниками, а Израиль с Азербайджаном — партнёры. Это всё имеет особое значение, конечно. Но международные отношения всегда рассматриваются через призму международных соглашений. В данном случае речь идёт о Шушинской декларации, у которой серьёзный вес во взаимоотношениях Анкары и Баку. Мы уже перешли на новую ступень, где наши отношения стали союзническими.

Конечно, хорошие отношения с Тель-Авивом — это очень важно, и неслучайно в Баку как раз военные делегации Турции и Израиля обсуждали многие вопросы. В этом смысле азербайджанская дипломатия во главе с президентом Ильхамом Алиевым играет особую роль», — сказал эксперт.

Но, по словам политолога, ситуация очень непростая: «И ирано-израильские отношения, и турецко-израильские — сам по себе процесс сложный».

«И сложность ситуации формируется таким образом, что некоторые моменты не зависят от Азербайджана или президента Ильхама Алиева. Тут нужен очень тонкий и внимательный подход.

У Азербайджана есть такой потенциал, он может это сделать, потому что придерживается гибкого подхода. У Баку есть понимание особенностей региона, есть опыт действовать и принимать решения под давлением крупных держав. Азербайджан выдержал постоянный натиск крупных игроков, умеет договариваться, находить выход из сложившейся ситуации. Этот опыт имеет огромное значение. Но сложность заключается лишь в том, что не всё зависит только от Азербайджана. У каждого государства имеются свои интересы, даже если они союзнические», — указал Исмаил.

Говоря о перспективах нормализации отношений между Анкарой и Тель-Авивом, он отметил, что команда Нетаньяху ведёт очень агрессивную политику, в том числе и в отношении сирийского вопроса.

«Турция выступает за создание единого унитарного государства в Сирии, несмотря на то что там проживает достаточно туркмен, этнических тюрок. А вот Нетаньяху это как раз невыгодно. Последние события с алавитами как раз непосредственно связаны с деятельностью Тель-Авива», — отметил политолог.

По его словам, Турция до событий в Газе предлагала найти общий выход из сложившейся ситуации: «Даже Эрдоган и Нетаньяху провели встречу. Турецкий лидер предлагал Нетаньяху улучшить отношения. Всегда между Турцией и Израилем были хорошие контакты, но последние события в Газе и Сирии, эта серьёзная напряжённость в регионе мешают процессу».

Эксперт также напомнил встречу Трампа и Нетаньяху, когда президент США пытался успокоить израильского премьера.

«Всё, что происходит сегодня, связано с нынешним руководством Израиля. Оно должно более реалистично подойти к проблеме, потому что выход всегда есть. Но пока напряжённость сохраняется, говорить о потеплении турецко-израильских отношений рановато», — указал он.

Исмаил отметил, что Анкара договорилась с нынешним руководством Сирии относительно военных баз и будет действовать соответствующим образом: «Турция присутствует в Сирии, но при этом открыто не нагнетает обстановку в регионе».

«Конечно, народу Израиля решать, кто там будет находиться у власти, но действия нынешнего руководства всё-таки наносят серьёзный ущерб самому израильскому государству. Скоро сами израильтяне начнут понимать, что подобная агрессивная внешняя политика ставит под удар Израиль. Улучшение отношений, решение вопросов мирным путём — более-менее нормальный дипломатичный подход, без нагнетания обстановки. Турция предупреждала, что именно агрессивность может привести к большому конфликту в регионе», — сказал политолог.

Комментируя возможность прямого столкновения Турции и Израиля, эксперт сказал: «В международных отношениях говорить “нет” однозначно невозможно, потому что всё зависит от действий государств и их руководства. Если Израиль будет продолжать свою внешнеполитическую линию, риск конфликта будет только расти».

«Израиль — не супердержава, чтобы диктовать свои условия в регионе. Опираться на США можно в определённые моменты, но надо учитывать, что у власти в Америке стоит Дональд Трамп, который более реалистично подходит к решению тех или иных вопросов.

У Турции есть свои национальные интересы. Она может начать договариваться, но это не значит, что она пойдёт на какие-то уступки в одностороннем порядке — это недопустимо. Это серьёзное государство, одна из движущих сил НАТО. Было бы лучше, если бы турецко-израильские отношения вернулись в прежнее русло, но тут всё зависит от действий Нетаньяху. Ему надо успокоиться», — заключил Исмаил.