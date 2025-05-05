Ректор Национального университета обороны Азербайджана генерал-майор Гюндуз Абдулов провел встречу с турецкой делегацией во главе с ректором Национального университета обороны Турции, профессором Эрханом Афйонджу, прибывшей в нашу страну для участия в запланированном заседании Диалога высокого уровня между Национальными университетами обороны Азербайджана и Турции. Об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Поприветствовав гостей, генерал-майор Г. Абдулов проинформировал о системе образования и учебном процессе в университете, правилах и статистике приёма в специальные военные учебные заведения, подведомственные Национальному университету обороны, проводимого посредством цифровой системы, а также о планах на перспективу. Было указано на заботу главы государства о развитии системы военного образования и рассказано о мерах, принимаемых для подготовки профессиональных кадров в армии Азербайджана.

Профессор Э.Афйонджу отметил, что подобные встречи вносят ценный вклад в развитие сотрудничества в сфере военного образования, и отметил важность взаимных визитов.

На встрече руководства университетов двух братских стран прошел обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества в области военного образования, планам на перспективу, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.