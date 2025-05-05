Спикер армянского парламента Ален Симонян обвинил Россию в проведении гибридной войны против Армении.

На брифинге 5 мая, говоря о внутриполитической ситуации и рейтинге правящей партии «Гражданский договор», Симонян заявил, что «тратятся большие деньги извне». «От северного соседа», — заметил Симонян, согласившись с подсказкой журналистов – да, России.

По его словам, против Армении ведется гибридная война, она периодически активизируется, в ней задействованы некие российские эксперты с армянскими фамилиями, пытаются «менять власть», анонсировать митинги и так далее.

Симонян уверен, что эти попытки активизируются к выборам 2026 года и будут иметь обратный эффект.