Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов заявил, что российские компании проявляют активный интерес к участию в восстановлении Карабаха.

«Я был в Ханкенди во время присутствия там миротворцев, видел как старую, так и уже восстановленную часть города после освобождения. Первым на месте появился наш КАМАЗ. Астраханская область строит в Карабахе детский сад — к лету он будет подарен азербайджанским детям», — отметил дипломат.

По словам Евдокимова, уже 24 российские компании выразили заинтересованность в участии в восстановительных проектах в регионе.

«Карабах меня просто поразил. Потрясающая природа, особенно в Лачине. Это по-настоящему прекрасный регион», — добавил посол.