С целью обеспечения технической стабильности и бесперебойной работы портала https://mektebeqebul.edu.az, в рамках процесса электронной регистрации учеников в первый класс на 2025–2026 учебный год, изменились даты выбора школы и учителя (азербайджанский сектор).

Выбор школы и учителя станет активным 6 мая 2025 года в 15:00.

Процесс записи на собеседование для русского сектора начнётся 6 мая 2025 года в 11:00.

Родителей просят внимательно следить за обновлениями на портале и участвовать в процессе регистрации в соответствии с указанными датами.