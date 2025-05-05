За минувшие выходные с банковских карт граждан украдено более 46 000 манатов.

Как сообщает МВД, 3 и 4 мая с банковских карт отдельных граждан с использованием различных киберметодов было украдено 10010, 7300, 4000, 3996, 2957, 1850, 1566, 1450, 1400, 1185, 1000, 1000, 999, 999, 999, 728, 670, 520, 500, 500, 480, 480, 420, 354, 280, 202, 188, 185, 145, 129, 120, 75, 70 манатов.

МВД напоминает, что CVV/CVC-код на карте, OTP-код, отправленный по SMS, логины и пароли, а также PIN-код карты являются конфиденциальной информацией.