В британском издании The Telegraph вышла статья посла Азербайджана в этой стране Элина Сулейманова под названием «Для установления прочного мира на Кавказе мы должны сосредоточиться не на прошлом, а на будущем».

Согласно информации посольства, в статье отмечается, что после освобождения в 2020 году международно признанных территорий Азербайджана от армянской оккупации в нашем регионе имели место коренные изменения, основная часть которых была направлена на создание устойчивого мира на Южном Кавказе и сотрудничества между государствами региона. Азербайджан, будучи главным инициатором регионального сотрудничества и энергетической безопасности, сразу после окончания войны выдвинул базовые принципы мирного договора с Арменией.

В статье отмечается, что, получив очевидное преимущество в военной сфере, Азербайджан предложил Армении подписать мирный договор и достичь нормализации отношений, а также разблокировать транспортные коммуникации. Армения же в течение последних пяти лет, уклоняясь от выполнения обязательств, взятых на себя в письменной форме, тормозила мирный процесс. Фактически, в основе текста мирного договора между двумя странами лежат условия, которые были выдвинуты Азербайджаном с самого начала и до недавнего времени не были согласованы с Арменией.

Также сказано, что окончательное согласование текста мирного договора является важным этапом. Это говорится об успехе прямых переговоров между сторонами, проводившихся без какого-либо внешнего вмешательства и дает основание говорить о том, что Минская группа ОБСЕ полностью утратила свою эффективность.

В статье указано на территориальные претензии к Азербайджану, которые содержатся в Конституции Армении. Отмечено, что они остаются главным препятствием на пути к миру. При этом говорится, что принципы территориальной целостности и взаимного уважения суверенитета, отраженные в тексте мирного договора, прямо противоречат Конституции Армении. Информируется, что армянские политические силы, выступающие против любого мира с Азербайджаном, пытаются обосновать именно этой Конституцией свои территориальные претензии на наши земли, признанные международным правом.

Далее в статье сказано о деструктивной роли политических лоббистских групп Армении за рубежом и предвзятому подходу к вопросу некоторых западных политиков. Повествуется, что армянские политические группы за рубежом продолжают идеологическую борьбу, постоянно нацеливаясь на Азербайджан и Турцию. Для них Армения в большей степени играет роль инструмента, а не государства. Они не одиноки на этом пути – ряд западных политиков также не хотят принимать никакой прогресс в направлении мира.

В частности, в статье даны ответы на обвинения, которые были озвучены членом Палаты лордов Великобритании Лордом Альтоном в его последней статье, опубликованной в данной газете.

Отмечается, что Лорд Альтон защищает Рубена Варданяна, незаконно отправленного из Москвы на территорию Азербайджана и действовавшего в качестве главаря сепаратистов, но при этом забывает, что он был подвергнут санкциям за поддержку войны в Украине и лично руководил насильственными действиями против Азербайджана. Лорд Альтон утверждает, что Варданян и другие, которые в настоящее время предстали перед судом в Азербайджане, «были несправедливо задержаны».

В то время как Рабочая группа Совета ООН по правам человека по необоснованным арестам и недавние решения Международного суда сочли проведение судебного разбирательства обоснованным с юридической точки зрения, подтвердили, что судебное разбирательство проводится открыто и прозрачно и нет бесчеловечного обращения с обвиняемыми.

Лорд Альтон использует клише о том, что Армения является «первым христианским государством», чтобы оправдать продолжавшиеся десятилетиями нарушения международного права со стороны Армении. Отмечено, что даже если не принимать во внимание необоснованность этого утверждения, на данный момент абсурдно оправдывать неправомерные действия государства религиозным выбором, сделанным много веков назад.

В завершении приводятся заявления Папы Римского Франциска, озвученные много лет назад во время его визита в Азербайджан Было сказано, что Папа Франциск высоко оценил культурное разнообразие и инклюзивность Азербайджана, призывал к реальному и справедливому миру между двумя народами, без дискриминации и двойных стандартов, и подчеркнуто, что это лучший выбор.