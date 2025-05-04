Действующий американский лидер Дональд Трамп заявил, что не намерен переизбираться на высший государственный пост в третий раз.

«Я буду президентом [в общей сложности] восемь лет, два срока. Всегда считал это очень важным», — отметил он в интервью телеканалу NBC News.

Трамп указал на то, что его сторонники регулярно уговаривают его в будущем баллотироваться на третий срок, но делать он этого не намерен. «Множество людей продают кепки [с надписью] «Трамп 2028″. Однако я не собираюсь этого делать. Я собираюсь отработать четыре великолепных года и передать это кому-то другому, в идеале — великому республиканцу», — сказал президент.