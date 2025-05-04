Житель Санкт-Петербурга, в прошлом осужденный за оборот наркотиков и кражу, получил наказание в виде семи лет и семи месяцев колонии строгого режима по приговору суда за открытое хищение 140 яиц из магазина. Информация приводится в сообщении пресс-службы прокуратуры города.

«Прокуратура Красногвардейского района поддержала государственное обвинение ранее неоднократно судимого 34-летнего Руслана Глехштейна. С учетом позиции государственного обвинителя виновному по совокупности преступлений назначено наказание в виде 7 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — отмечается в сообщении.

Суд пришел к выводу, что утром 26 ноября 2023 года Глехштейн совершил грабеж — похитил из магазина на улице Маршала Тухачевского 14 упаковок куриных яиц по 10 штук в каждой. Воспользовавшись моментом, преступник схватил ячейки и выбежал из магазина. Сумма ущерба составила 1,7 тыс. рублей. По словам подсудимого, похищенный товар он принес домой, часть куриных яиц съел сам, а часть подарил знакомым.