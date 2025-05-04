В МИД Азербайджана высказались о задержании в московском аэропорту депутата Милли Меджлиса Азера Бадамова.

В заявлении ведомства говорится?

«Да, сегодня действительно имел место этот инцидент. Отметим, что визит делегации, в состав которой входил член Милли Меджлиса Азер Бадамов, в город Астрахань был организован именно по приглашению вице-губернатора — председателя правительства Астраханской области Российской Федерации Дениса Афанасьева с целью участия в мероприятиях, посвященных 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Несмотря на то, что делегация вылетела в Москву из Баку, российская сторона без какого-либо предварительного предупреждения или уведомления задержала депутата Азера Бадамова в московском аэропорту, сообщив о запрете на его въезд в страну. После некоторого времени ожидания в московском аэропорту он был возвращен в нашу страну.

В связи с инцидентом немедленно была установлена связь с МИД России через наше посольство в РФ, представитель российского МИД заявил, что вопрос будет расследован, но не дал объяснений о причинах этого решения.

Мы считаем это решение российской стороны недружественным шагом и ожидаем от российской стороны вразумительных объяснений по данному вопросу», — отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.