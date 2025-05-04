Третий президент Армении Серж Саргсян высказался о наличии личных или идеологических противоречий с Робертом Кочаряном. Саргсяна спросили о наличии личных, идейных, политических противоречий с Кочаряном во время встречи со слушателями одной из образовательных программ.

Он отметил, что 24 апреля в Цицернакаберде попросил журналистов «оставить Кочаряна в покое» и сейчас просит сделать то же.

«Не считаю Роберта Кочаряна врагом. Во всяком случае, моя борьба в Армении не за рейтинг, моя борьба — за смену власти. Я не думаю, что в мире есть страны, где бывшие президенты на 100% согласны друг с другом во всем. Конечно, в различных вопросах, можем иметь различные мнения. Помогает ли это делу или нет, это другой вопрос», — цитирует «Спутник» его заявление.