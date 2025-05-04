Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в святилище Асхаби-Кахф, которое находится в Джульфинском районе НАР. Об этом она проинформировала в соцсети «Инстаграм».
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Затем Лейла и Арзу Алиевы отправились в Ордубад, где ознакомились с рядом исторических, религиозных и культурных объектов. Высокие гости посетили Ордубадскую Джума-мечеть.
Лейла Алиева и Арзу Алиева осмотрели «Мечеть Саршахар».
Затем Лейла Алиева и Арзу Алиева стали гостями семьи Акбаровых, проживающих в селе Вананд Ордубадского района. Они посетили небольшое аграрное хозяйство семьи, и на месте ознакомились с тонкостями производства лимонов.