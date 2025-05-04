Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в святилище Асхаби-Кахф, которое находится в Джульфинском районе НАР. Об этом она проинформировала в соцсети «Инстаграм».

Представляем вам соответствующие кадры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Official page of Leyla Aliyeva (@leyla999)

Затем Лейла и Арзу Алиевы отправились в Ордубад, где ознакомились с рядом исторических, религиозных и культурных объектов. Высокие гости посетили Ордубадскую Джума-мечеть.

Лейла Алиева и Арзу Алиева осмотрели «Мечеть Саршахар».

Затем Лейла Алиева и Арзу Алиева стали гостями семьи Акбаровых, проживающих в селе Вананд Ордубадского района. Они посетили небольшое аграрное хозяйство семьи, и на месте ознакомились с тонкостями производства лимонов.