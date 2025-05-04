Стали известны победители «Бакинского марафона — 2025», организованного по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

В забеге среди мужчин победил представитель Турции Атадж Сезгин. Россиянин Виталий Шафар стал вторым, а другой представитель Турции Мурат Эмекдар занял третье место.

В женских соревнованиях первой финишировала украинка Наталья Семенович, представительница Азербайджана Анна Юсупова заняла второе место, а японская спортсменка Эрико Сома удостоилась третьего места, уточняет «Репорт».

Победители получат денежные призы и медали.

10:39 По инициативе Фонда Гейдара Алиева стартовал «Бакинский марафон 2025». В забеге принимают участие около 28 тысяч человек.

Мероприятие проводится уже в восьмой раз, уточняет «Азертадж».

Наряду с гражданами Азербайджана, на старт вышли иностранцы, живущие и работающие в нашей стране, а также гости из других государств — Германии, США, Австралии, Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании, Франции, Индии, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Узбекистана, Польши, России, Турции, Украины и других стран.

В шествии, состоявшемся до начала марафона, принимали участие люди с ограниченными возможностями здоровья и дети с синдромом Дауна.

Маршрут марафона, старт и финиш которого расположены на Площади Государственного флага, проходит по Приморскому бульвару и центральным улицам и проспектам города. Участники преодолеют дистанцию в 21 километр.