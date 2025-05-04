Государственный экзаменационный центр Азербайджана проведет сегодня экзамен по азербайджанскому языку (как государственному) в рамках выпускного экзамена для учащихся 9 и 11 классов общеобразовательных учреждений, где обучение ведется на языках, отличных от азербайджанского, а также для выпускников прошлых лет, сдающих вступительные экзамены в высшие и средние специальные учебные заведения на языке, отличном от азербайджанского.

Согласно информации ГЭЦ, экзамен также сдают выпускники прошлых лет, сдававшие вступительные экзамены в высшие и средние специальные учебные заведения не на азербайджанском языке.

Экзамен пройдет в 21 городе и районе в 118 зданиях и начнется одновременно во всех пунктах в 10:00.