Армия Израиля может активизировать военное наступление в Газе в ближайшие дни и для этого начнет призывать десятки тысяч резервистов.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, решение о расширении операции было принято в ходе заседания кабмина израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху 3 мая.

Как отмечает агентство, активизация боевых действий случится на фоне растущего давления на Нетаньяху за рубежом и внутри страны из-за тупика в затянувшейся войне с палестинским движением ХАМАС.