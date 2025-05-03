Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, переживший год назад покушение, в прошедшие дни несколько раз отменил свою рабочую программу в последний момент.

Об этом сообщил новостной портал Tvnoviny.

Фицо отказался от участия в торжествах по случаю Первомая в Словакии. Он также не смог, как намеревался, выразить солидарность с трудящимися, отработав ночную смену в качестве рабочего на хлебозаводе в городе Нитра (западная часть республики). Были перенесены сроки его лекции для студентов Оксфордского университета в Великобритании. О причинах изменений в программе главы правительства официальные источники не информируют.

Между тем этими причинами, согласно порталу, являются возникшие после покушения серьезные проблемы со здоровьем Фицо, о которых он сам неоднократно говорил. Премьер, в частности, отказался от участия в телепрограмме с экс-президентом Чехии Милошем Земаном, который недавно посетил Словакию.