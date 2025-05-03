США могут столкнуться с масштабным отключением электричества уже этим летом.

Об этом заявил американский министр внутренних дел Дуглас Бергам, возглавляющий национальный совет по энергетическому доминированию.

«Президент [США Дональд] Трамп в первый же день объявил чрезвычайное положение в энергетическом секторе. <…> Генерация электроэнергии [в США] сопряжена с большими проблемами. Мы видели, что произошло в Испании. Это может случиться в Америке уже этим летом, так как администрация [бывшего американского лидера Джо] Байдена создала угрозу для нашей энергосистемы», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.