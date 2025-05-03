Возрастной порог для прохождения срочной военной службы в Армении могут повысить с 27 до 37 лет. С такой законодательной инициативой выступил депутат фракции «Гражданский договор» Айк Саргсян, передают СМИ.

Кроме того, он предложил ввести базовый сбор в размере 15 миллионов драмов для юношей до 18 лет, желающих отказаться от гражданства Армении. Именно такую сумму в настоящее время могут заплатить мужчины, достигшие 27 лет и уклонившиеся от службы, чтобы избежать уголовного преследования.

Депутат отметил, что всё больше несовершеннолетних отказываются от армянского гражданства ещё до достижения призывного возраста. Так, с 2020 по 2024 год гражданства лишились 8721 юноша.