Палестинское движение ХАМАС подтвердило, что готово заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа и в настоящий момент ожидает действий израильской стороны. С соответствующим заявлением выступил один из лидеров движения Абдель Рахман Шадид.

«ХАМАС подтверждает, что готов к тому, чтобы заключить сделку об обмене (израильских заложников на палестинских заключенных — прим. ТАСС), и уже представил свое всеобъемлющее предложение в этой связи. Однако Израиль препятствует успеху переговоров, сейчас мяч на его стороне», — подчеркнул Шадид, передает Al Jazeera.