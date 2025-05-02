Сегодня в ходе продолжающегося судебного процесса в Бакинском военном суде был изучен документ, доказывающий участие обвиняемого Давита Ишханяна и его брата Григория Ишханяна в обстреле фермы в селе Гарадаглы Ходжавендского района 27-28 июня 1991 года и в убийстве мирного азербайджанского населения.

Были оглашены показания Эмиля Балаяна, данные им следствию 28 июня 1991 года.

Балаян рассказал, что что нападавшими, помимо него самого, были Балаян Эмиль Вартанович, Авакян Армин Родикович, Габрелян Моник Арамович, Ишханян Араик Егорович, Арапитян Армин Арзикович, Ишханян Давид Рубенович, Кочарян Давид Максимович, Григорян Андраник Карленович, Ишханян Григорий Рубенович, Кочарян Арас Максимович, Севумян Вреник Карленович.

Он также указал, что руководил всем Володя Хачатурян.

Ишханян, отвечая на вопросы государственных обвинителей, заявил, что он и его брат Григорий Ишханян не участвовали в событиях в Гарадаглы.