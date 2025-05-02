Азербайджан, принимавший в прошлом году саммит ООН по климату, представит свой план действий по климату к сентябрю, сказал президент COP29 Мухтар Бабаев британскому агентству Reuters. Бабаев отметил, что Азербайджан продвигается к переходу на зеленую энергетику.

Парижское соглашение требует, чтобы все страны представили Национальные целевые взносы (NDCs), или планы действий в области климата, в которых описывается политика или решения по сокращению выбросов, и обновляли их каждые несколько лет.

Но лишь несколько стран представили планы к первоначальному сроку, установленному в феврале, и Азербайджан оказался в числе тех, кто не смог этого сделать, что побудило ООН продлить срок до сентября.

Он сообщил, что Азербайджан разрабатывает комплексную программу перехода к экономике с низким уровнем выбросов углерода и представит свой план к сентябрю.

Бабаев сказал, что Азербайджан работает над достижением цели по производству 30% электроэнергии из возобновляемых источников к 2030 году и планирует увеличить солнечные мощности, а также стремится экспортировать энергию ветра из Каспийского моря для потребителей ЕС.

«Для нас очень важно продемонстрировать, как страна с большой нефтегазовой историей теперь повернула экономику в сторону «зелёной» энергетики», – отметил он.