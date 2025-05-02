В апреле в Азербайджане подано 433 заявки на признание дипломов иностранных вузов, из них 351 одобрена, заявителям выданы свидетельства о признании.

Как сообщили в Агентстве по обеспечению качества в образовании, 82 выпускника иностранных вузов получили отказ в признании диплома.

Согласно информации, обращения 63 человек отклонены из-за недостаточного периода пребывания на территории страны обучения.

Всего зарегистрировано 146 обращений из Турции, 64 — из Украины, 30 — из Грузии, 10 – из Великобритании и прочих стран.

Что касается наиболее востребованных специальностей, зарегистрировано 75 заявок по медицинским наукам, 29 — по управлению бизнесом, 29 — по финансам и 25 – по экономике.