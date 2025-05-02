В Найроби состоялись первые межмидовские политические консультации Азербайджана и Кении.

Об этом сообщил секретарь МИД Кении Корир Синг’Оэй, возглавлявший кенийскую сторону на консультациях. Азербайджанскую делегацию возглавил замминистра иностранных дел Ялчин Рафиев.

«По итогам продуктивных обсуждений наши страны обязались укреплять сотрудничество в сфере торговли и инвестиций, сельского хозяйства, обороны, технологий, образования и других секторах. Мы высоко оценили лидерство Азербайджана на климатической конференции COP29 в Баку. Также мы высоко ценим усилия Азербайджана в вопросе реализации фонда потерь и ущерба, увеличении климатического финансирования через новую коллективную количественную цель в $300 млрд», — написал Синг’Оэй в соцсетях.

По его словам, Баку и Найроби в том числе обязались укреплять сотрудничество в рамках Движения неприсоединения.