Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам с государственным визитом посетит Азербайджан. Визит состоится по приглашению президента Ильхама Алиева и пройдёт в рамках его регионального турне, включающего также Казахстан, Россию и Беларусь.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам (СРВ).

«По приглашению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам с супругой во главе высокопоставленной вьетнамской делегации с 5 по 12 мая 2025 года посетит Республику Казахстан с государственным визитом, Азербайджанскую Республику с государственным визитом, Российскую Федерацию с официальным визитом и примет участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также посетит с государственным визитом Республику Беларусь», — говорится в коммюнике внешнеполитического ведомства СРВ.