Значительно сократилось количество коротких поездок в такси на расстояние до трех километров. Об этом заявил глава департамента коммуникаций Агентства наземного транспорта Азербайджана Вели Мамедов, выступая на II форуме «Общественные процессы в медиаплоскости».

По его словам, в июле прошлого года в Азербайджане были начаты реформы в секторе такси: «На сегодняшний день завершён первый этап, в рамках которого выдано свыше 27 тысяч пропускных карт для такси».

«Если ещё год назад в этой сфере было задействовано около 67 тысяч автомобилей, то теперь их количество значительно сократилось, что благоприятно сказалось на дорожной обстановке в городах. Такси перестало быть слишком доступным, и теперь горожане чаще преодолевают короткие расстояния пешком, либо пользуются общественным транспортом», — рассказал Мамедов.