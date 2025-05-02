Несмотря на то, что введение в эксплуатацию электрических автобусов и поездов, создание полос для микромобильности, а также реформы в области парковки и такси дали первоначальные положительные результаты, целенаправленная работа в этом направлении должна быть продолжена. Об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов на открытии II форума «Общественные процессы в плоскости СМИ», организованного Агентством развития медиа.

По его словам, Азербайджан также укрепляет свои позиции как важный транзитный и логистический узел в регионе.

«Модернизация железнодорожных линий, расширение порта Алят и другие подобные меры значительно повышают транзитные возможности страны, создавая основу для устойчивых связей между Востоком и Западом, Севером и Югом», — добавил он.