Завтра, 3 мая, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, усиление северо-западного ветра, в основном будет без осадков. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

В ночь с 3 на 4 мая в некоторых частях полуострова будут кратковременные ливни, вероятны грозы.

Температура воздуха составит ночью 12-15°, днем — ​​17-22°. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-80% и днем — 55-65% .

В регионах Азербайджана ожидаются кратковременные осадки и грозы, местами град, в высокогорьях — мокрый снег. Временами ожидается туман, будет преобладать порывистый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 9-13°, днем ​​- 19-24°, в горах ночью 2-7°, днем — ​​7-12°.