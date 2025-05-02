В армянском реваншистском лагере продолжается «смотр сил». А ещё — впечатляющий «парад бывших». Вначале о себе напомнил Серж Саргсян. Несколько дней назад — Роберт Кочарян. Он провёл встречу со студентами и преподавателями «Армянского университета», где обрушил на нынешние власти Армении целую серию обвинений: и армию развалили, и отношения с Россией подорвали, и вообще, как это мог Никол Пашинян признать в Праге территориальную целостность Азербайджана?! Пропашиняновские ТГ-каналы уже выступают с ответными потоками брани, но получается не очень убедительно.

Теперь же с пространной статьёй выступил бывший министр иностранных дел Армении Вардан Осканян: «Армения больше не может терпеть такое руководство. Пребывание Пашиняна у власти — это не только следствие кризиса. Это именно суть кризиса. Его присутствие сужает возможности восстановления, осложняет международные отношения и препятствует демократическому и национальному восстановлению. Его отстранение не решит всех проблем. Но это необходимый первый шаг для восстановления достоинства, авторитета и стратегического направления Армении».

А теперь вот с пространным письмом президенту России Владимиру Путину выступил один из бывших «полевых командиров», а проще говоря, террорист и военный преступник Виталий Баласанян. Сей персонаж очень долго перечислял реальные и мифические «заслуги» армян, прежде всего карабахских, в победе над Германией, пытался обвинять Азербайджан в сносе памятников Баграмяна, Степаняна и т. д., что в России уголовное преступление (каким образом российское законодательство должно применяться на территории Азербайджана, правда, не пояснил), а затем выдал главное. Поплакавшись, что «сегодня армяне Карабаха по ряду обстоятельств лишены своей исторической родины, и мы считаем, что этот несправедливый процесс могут изменить российский народ и российское государство. На протяжении веков Российская империя в прошлом не раз давала возможность армянскому народу сохранить свою идентичность и государственность на своей исторической родине (Гюлистанский и Туркменчайский договоры)», Баласанян умоляет президента России: «Мы надеемся, что при Вашем посредничестве армяне Карабаха — потомки народа, одержавшего победу в Великой Отечественной войне, вновь вернутся на свою историческую родину, а также будут предприняты скорейшие практические шаги по спасению историко-культурного наследия, созданного за тысячелетия». В переводе: придите и заново завоюйте для нас Карабах. Мы сами всё проиграли.

Можно увязать происходящее с внутриполитическими процессами в Армении. Положение Никола Пашиняна становится всё более шатким. От его былой уличной популярности мало что осталось. Среди конкретных результатов семи лет пребывания у власти — две проигранные войны, «потерянные территории» — азербайджанские оккупированные земли, которые в Армении уже привыкли считать своими, испорченные отношения с Россией и весьма скромные результаты на Западе. Тот же Кочарян приводил на встрече со студентами показательные цифры: «В моё время торговля с Евросоюзом составляла около 22–24 % от внешнеторгового оборота. Сейчас — всего 6–7 %. Торговля с Россией тогда составляла 25 %, сейчас — 55–60 %». Плюс ко всему, попытки Пашиняна форсировать сближение с Западом вызвали понятное раздражение у Москвы, где явно подыскивают кандидата на роль преемника «шашлычного премьера».

Но это, так сказать, словесное обрамление. В реальности продолжается и куда более опасная «мышиная возня» на условной границе с Азербайджаном — тоже связанная с реваншистскими кругами. Здесь очередную свою ротацию провели террористы «Еркрапа». Не снижает активности небезызвестная VoMa. И вот это уже создаёт принципиально иную ситуацию.

Вряд ли, конечно, персоны вроде Виталия Баласаняна или Роберта Кочаряна, даже придя к власти, решатся на полноценный реванш. Армения потерпела слишком тяжёлое поражение и в 44-дневной войне, и в ходе молниеносных антитеррористических рейдов в сентябре 2023 г. Плюс — серия проигранных приграничных стычек, причём в ситуации, когда в Армении строили планы повторной оккупации с Кельбаджарского района и были уверены в своём военном и логистическом превосходстве на отдельно взятом направлении. Военный потенциал Армении подорван слишком сильно, на его восстановление хотя бы до уровня сентября 2020 г. нужно время и нужны деньги, которых нет. Ни оружейное попрошайничество во Франции, ни попытки закупать что-то в Индии закрыть брешь стоимостью в 5 миллиардов долларов в обозримом будущем не помогут. А вот вооружённые провокации на границе и террористические вылазки уже могут быть. И, как показывают события февраля прошлого года, совершенно не обязательно для этого ждать своей внутриполитической победы.

А это уже коренным образом меняет ситуацию. Азербайджан с самого начала считал этих персонажей террористами. Пока они сидели в своих ереванских норах тихо и предпочитали лишний раз не светиться на публике, в Баку проявляли сдержанность. Но теперь, когда эти военные преступники и террористы вновь озвучивают призывы к войне и устраивают «мышиную возню» на условной границе, Азербайджан, по сути дела, получает карт-бланш. И самое главное — наша страна оставляет за собой право на превентивные меры по обезвреживанию террористов.

Это не тот случай, когда мировому экспертному сообществу стоило бы хвататься за сердце, падать в обморок и пить валерьянку. Достаточно посмотреть, как жёстко «разобрался» Израиль с террористической группировкой «Хезболлах» в Ливане и как продолжает «разбираться» с ХАМАС в секторе Газа. США тоже неоднократно проводили трансграничные операции против международных террористических организаций — начиная от той же «Хезболлах» в ответ на взрыв своего посольства и казарм морской пехоты в Бейруте в восьмидесятые годы и заканчивая нынешними операциями против йеменских хуситов. А как на попытки создать угрозу — в том числе и юмористическую — своему населению реагирует Азербайджан, можно было видеть и в сентябре 2023 г., во время антитеррористических рейдов, и в феврале 2024 г., когда в ответ на снайперский огонь по азербайджанским пограничникам был разгромлен пост уже на территории Армении. И неважно, кому он принадлежал — регулярным войскам, армянским пограничникам или «Еркрапа».

Так что тем, кто сегодня рисует планы новой войны, лучше вовремя подумать о своей безопасности. Тем более что их никто не будет спасать, если станет по-настоящему горячо — ни США, ни Европа, ни Россия. И самое главное — Вооружённые силы Азербайджана не стоят на месте, и президент, верховный главнокомандующий Ильхам Алиев несколько раз предупреждал: мы не позволим армянскому фашизму вновь поднять голову и создать угрозу для нашей страны. А, как показывает практика, предупреждения из Баку армянским реваншистам лучше слушать вовремя.