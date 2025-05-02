Азербайджан и Непал планируют подписать первый в истории двусторонних отношений меморандум о взаимопонимании. Как передает Report со ссылкой на непальские СМИ, об этом сообщил замглавы МИД Азербайджана Эльнур Мамедов на встрече с президентом Непала Рамом Чандрой Пауделом.

Встреча состоялась в рамках визита в Непал азербайджанской правительственной делегации во главе с Эльнуром Мамедовым.

«За 30 лет дипломатических отношений Азербайджан и Непал не подписали ни одного меморандума о взаимопонимании. В настоящее время ведется подготовительная работа для заключения такого соглашения», — сказал замминистра.

В свою очередь президент Паудел выразил удовлетворение динамикой развития отношений между Катманду и Баку, и заявил о своей уверенности в их укреплении в будущем.

Паудел также напомнил об участии непальской делегации в глобальной климатической конференции COP29 в Баку в ноябре прошлого года.

Ранее Непал и Азербайджан провели первые межмидовские политические консультации с акцентом на развитие инвестиционного сотрудничества.